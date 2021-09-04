Beşiktaş'ın net borcu 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL
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Beşiktaş'ın net borcu 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL

Beşiktaş'ın net borcu 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Divan Kurulu toplantısını üyelerin katılımıyla yapıyor.

Beşiktaş Kulübü, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Divan Kurulu toplantısını üyelerin katılımıyla yapıyor.

Siyah beyazlıların 2021 yılı 2 .Olağan Divan Kurulu toplantısına üyeler geniş bir katılım gösterdi. Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgiler verirken net borcu da açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın 30 Haziran 2021 itibariyle net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olarak açıklandı.

Mart ayında 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olan borç miktarındaki artış 811 milyon TL oldu.

Divan Kurulu toplantısı kulüp faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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