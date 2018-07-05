Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakibi Netleşti
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn, sahasında St Josephs ile 1 - 1 berabere kalmıştı. Bugün oynanan rövanş karşılaşması da 1-1 sonuçlanınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, penaltılarda 4-2 galip gelerek üst tura çıktı.
Böylece Beşiktaş, OFK Titograd - B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YORUMLAR (7)
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gülen smiley atan renkliler geçen seneki östersunds vardar rezillikleri gibi bir şey beklemesinler :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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:-):-) fenerim alemsin. yalnız vardar sizden bir gömlek üstünmüş bu sene daha çok rezil olmazsınız inşallah.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yut KARTAL''ımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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inşalah geçen sene fenerbahçeyle galatasrayın kaderini paylaşıp da kek takımlara elenmezCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tam dişlerine göre biraz zorlanacksınız ama olsunCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır