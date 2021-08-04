Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek
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Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Şehmus Hazer, 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyecek.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Şehmus Hazer, 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcunun özel izin doğrultusunda 8-17 Ağustos'ta NBA Yaz Ligi'nde boy göstereceği belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dedric Lawson'ın da NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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