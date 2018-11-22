Beşiktaş'ın Mensah İçin Atletico Madrid ile Görüştüğünü Doğruladı
Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Mensah’ın bir yakını Gana basınına konuştu: Beşiktaş’la A.Madrid görüşmelerini doğrulayabilirim.
Beşiktaş cephesinden Bernard Mensah'ın bonservisinin alındığına dair haberler yalanlansa da Gana basını farklı bilgiler veriyor.
Kickgh.com sitesine bilgi veren Kayserisporlu oyuncunun bir yakını, oyuncunun ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'a taşınabileceğini söyledi. Söz konusu açıklama şöyle: Bernard Mensah kış transfer döneminden önce birkaç kulüp tarafından kovalanıyor ancak sadece kovalamaca. Bunlardan biri de Beşiktaş. Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile Bernard'ın hakkında görüştüğünü doğrulayabilirim. (Akşam)
Kaynak: Skorer
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