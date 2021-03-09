Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'den şiddet mağduru kadınlar için anlamlı proje
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Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'den şiddet mağduru kadınlar için anlamlı proje

09.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem'den şiddet mağduru kadınlar için anlamlı proje

Beşiktaş Futbol Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, şiddet mağduru kadınlara dikkat çekmek ve sığınma evinde yaşayan kadınlara maddi destek sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Beşiktaş Futbol Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, şiddet mağduru kadınlara dikkat çekmek ve sığınma evinde yaşayan kadınlara maddi destek sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Erdem, siyah-beyazlıların da desteklediği proje kapsamında üstünde "Kadına Dokunma" yazan Beşiktaş formasını imzaya açtı.

"Kadına Dokunma" isimli sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi oldu.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ile kadın sporcularının yanı sıra Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcular Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou da formaya imzalarını attı.

Birçok sanatçının da imzalarıyla destek olacağı "Kadına Dokunma" sosyal sorumluluk projesinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak imzalı Beşiktaş formasından elde edilecek gelir, sığınma evlerinde yaşayan mağdur kadınlara bağışlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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