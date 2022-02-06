Beşiktaş'ın maçı ne zaman, şifresiz mi? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor nerede oynanacak?
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor nerede oynanacak?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın maçı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor nerede oynanacak?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı. Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi. Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.