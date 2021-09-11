Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 2 galibiyet 1 beraberlikle başlamıştı. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Taraftarın heyecanla beklediği Beşiktaş – Y. Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de yapılacak. Maçı canlı takip etmek isteyenlerBein Sports 1'den izleyebilecekler. Mücadele Vodafone Park'da olacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'de yapılacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı takip etmek isteyenler Bein Sports 1'den izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı Vodafone Park'da oynanacak.

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