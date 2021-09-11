Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 2 galibiyet 1 beraberlikle başlamıştı. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 2 galibiyet 1 beraberlikle başlamıştı. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Taraftarın heyecanla beklediği Beşiktaş – Y. Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de yapılacak. Maçı canlı takip etmek isteyenlerBein Sports 1'den izleyebilecekler. Mücadele Vodafone Park'da olacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'de yapılacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı takip etmek isteyenler Bein Sports 1'den izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı Vodafone Park'da oynanacak.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mustafa Destici
Magazin Namaz Vakitleri Ece Üner Kylie Jenner Derya Baykal
Spor Mergim Berisha Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Tahir Büyükakın Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 09:29:21. #1.12#