Beşiktaş'ın Latin Oyuncularının Süper Kupa Sevinci - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın Latin Oyuncularının Süper Kupa Sevinci

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor karşısında Süper Kupa'yı kaldırmasının ardından konuşan Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Josef De Souza ve Alex Teixeira duygularını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor karşısında Süper Kupa'yı kaldırmasının ardından konuşan Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Josef de Souza ve Alex Teixeira duygularını dile getirdi.

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