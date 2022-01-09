Beşiktaş'ın Latin Oyuncularının Süper Kupa Sevinci
Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor karşısında Süper Kupa'yı kaldırmasının ardından konuşan Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Josef De Souza ve Alex Teixeira duygularını dile getirdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Beşiktaş'ın Katar'da Antalyaspor karşısında Süper Kupa'yı kaldırmasının ardından konuşan Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Josef de Souza ve Alex Teixeira duygularını dile getirdi.
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