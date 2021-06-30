Beşiktaş'ın kupaları Bodrum'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın kupaları Bodrum'da

Beşiktaş'ın kupaları Bodrum'da
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası ile Ziraat Türkiye Kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası ile Ziraat Türkiye Kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Siyah beyazlı kulüp, cam koruma içerisinde muhafaza edilen iki kupayı, Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Kupaları görmek için mağazaya gelen taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır, AA muhabirine, çok keyifli bir sezonun meyveleri olarak iki kupanın ilçeye getirildiğini söyledi.

Kulüp yönetimine, teknik ekip ve futbolculara teşekkür eden Özçayır, "Çok zor koşullar altında alınan iki kupa burada. Bütün bu mutluluk Beşiktaş'ın. Şu anda Beşiktaş taraftarları yüksekte uçan kartal gibiler. Kimsenin ayakları yere basmıyor. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı keyfi yaşarız." dedi.

Türkiye turu kapsamında Bodrum'a getirilen kupaların bir sonraki durağının ise yarın Marmaris olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Teixeira olmazsa Gedson gelsin' talebi ortalığı karıştıracak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Alex Teixeira'dan kartal pençeli poz! Josef de Souza'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Alex Teixeira'dan kartal pençeli poz! Josef de Souza'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın kupaları Bodrum'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:11:15. #1.16#

title