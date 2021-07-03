Beşiktaş'ın kupaları başkentte
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Beşiktaş'ın kupaları başkentte

Beşiktaş'ın kupaları başkentte
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün bu sezon kazandığı kupalar, "Şampiyon Sensin Organizasyonu" kapsamında Ankara'da taraftarlarıyla buluştu.

Beşiktaş Kulübünün bu sezon kazandığı kupalar, "Şampiyon Sensin Organizasyonu" kapsamında Ankara'da taraftarlarıyla buluştu.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyetinin Congresium Teras'ta organize ettiği etkinliğe Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları, Yatırımcıları ile Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, siyah-beyazlı derneklerin başkan ve yöneticileri ile taraftarlar katıldı.

Beşiktaş Kulübünün bu sezon elde ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi.

Marşlar ve tezahüratlarla şampiyonlukları kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, kupalarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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