Haberler » Spor » Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Spor

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

22.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:50
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.00'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Douglas Santos yer almıyor.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.