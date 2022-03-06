Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Pjanic ve Oğuzhan yok, Josef şüpheli

Önder Karaveli'den Güven Yalçın ve Larin kararı

Ali DANAŞ,

Yukatel Kayserispor'a hafta içinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen ve lig için sıralama haricinde hiç bir hedefi kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.