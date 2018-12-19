Beşiktaş'ın Kiraladığı Ljajic, Ocak Ayında Torino'ya Dönüyor

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Adem Ljajic'i gözden çıkardığını, tecrübeli futbolcunun Ocak ayında Torino'ya döneceğini yazdı.

Son 1 yılda 36.5 milyon euro bonservis geliri elde eden ve 4.3 milyon euroluk bonservis harcaması yapan Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından yaprak dökümü sürüyor.Kulübü ekonomik anlamda rahatlatmak için arka arkaya hamleler yapan Beşiktaş Yönetimi, Pepe'nin ardından Tolgay Arslan ve Quaresma ile ayrılık kararı aldı ve Babel ile de sözleşme görüşmeleri için masaya oturdu.

"TORINO'YA DÖNECEK"

Beşiktaş için asıl bomba iddia ise İtalyan basınından geldi. İtalyanlar, Beşiktaş'ın sezon başında 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Adem Ljajic'in Ocak ayında Beşiktaş tarafından gözden çıkartılacağını ve yeniden Torino'ya döneceğini iddia etti. Ekonomik olarak krizde olan Beşiktaş'ın 3 milyon euro maaş alan ve diğer oyuncular arasında rahatsızlık yaratan Adem Ljajic'i gözden çıkarttığını ve Torino'ya dönmesi için görüşmelere başladığını iddia eden Torino kulübüne yakın medya kaynakları, Torino teknik direktörü Walter Mazzarri'nin de Ljajic'in geri dönüşüne sıcak baktığını ifade etti.

BONSERVİSİ 6,5 MİLYON EURO

6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Adem Ljajic, Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamamış ve siyah-beyazlı forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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YORUMLAR (12)

  • RECEP:
    çok doğru hamleler bunlar, destekliyorum. q7-adriano-babel-love-lajiç-karius-roco-larin hepsi devre arası elden çıkarılmalı. yeni bir yapılanmaya gidilmeli. lig zaten kaybedildi, bu bir fırsattır. şenol hoca bu tükenmiş kadroyla başka daha fazlasını yapamaz. yetenekli gurbetçi gençler alınıp seneye hazırlanmalı
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  • CENK ÖZER:
    zaten vasat bir performans sergiledi beşiktaşa yeterli bir futbolcu değil gönderilmesi mantıklı
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