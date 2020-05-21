Beşiktaş'ın kent kültürü dergisinde yetimhaneler tüm detaylarıyla işlendi
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Beşiktaş'ın kent kültürü dergisinde yetimhaneler tüm detaylarıyla işlendi

Beşiktaş'ın kent kültürü dergisi b+ yeni hikayeler ve çeşitli içerikleriyle yeniden yayın hayatına başladı.

Beşiktaş'ın kent kültürü dergisinde yetimhaneler tüm detaylarıyla işlendi
21.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:33

Beşiktaş'ın kent kültürü dergisi b+ yeni hikayeler ve çeşitli içerikleriyle yeniden yayın hayatına başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi için Beşiktaş'tan yola çıkışının 101. yılına özel yapılan çalışmalar, COVID-19 salgınına karşı mücadelede hayata geçirilen projeler ve şehitlerin yetim kalan çocukları için açılan çoğu Beşiktaş'taki yetimhaneler yeni sayıda yer aldı.

19 MAYIS'IN 101. YILINA ÖZEL LOGO YAPILDI

2015 yılında yayın hayatına son verilen ve geçtiğimiz ay Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülüğünde yenilenerek yayın hayatına başlayan Beşiktaş'ın kent kültürünü yansıtan b+ dergisi yeni sayısıyla okurlarla buluştu. Mayıs ayı sayısında Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a yola çıkışının 101. yılına özel yapılan logo dergi sayfalarında yer alırken, bu yıl 100'u¨ncu¨ yılı kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşuna dair bilgileri de içeriyor. Beşiktaş Belediyesi'nin COVID-19 salgınına karşı mücadelede hayata geçirdiği projelerin yer aldığı b+ kent kültürü dergisinin bu ay ki ana konusu yetimhaneler. Balkan Savaşları sonrasında şehitlerin yetim kalan çocukları için açılan çoğu Beşiktaş'taki yetimhaneler, bu sayıda tüm detaylarıyla işlendi.

BAŞKAN AKPOLAT: B+ DERGİMİZİ YENİ YÜZÜ İLE YENİDEN OKURLARIMIZLA BULUŞTURDUK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da b+ dergisinin ikinci sayısında yer alan içeriklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akpolat: "Uzun bir aradan sonra okurlarıyla yeniden buluşturduğumuz kent kültürü dergimiz b+'nın yeni yüzüyle ikinci sayısı, Beşiktaş'ın farklı köşelerinden hikayelerle yine dopdolu. Boğaz'ın rüyası, Beşiktaş'ın en özgün semtine geniş yer ayrılan bu sayıda, günlük yaşantısından tarihine, edebiyattaki yansımalarından doğasına, bilinen ve bilinmeyen pek çok yönüyle Bebek mercek altına alınıyor.

Beşiktaş'ın koruları, ağaçlı yolları ve parklarının ev sahipliği yaptığı göçmen kuşlar ile ağaçkakan, bülbül ve serçe gibi çok sayıda tür sayfalarımızda yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık yolunda 16 Mayıs 1919'da Beşiktaş'tan attığı ilk adımın, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği ve Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde anıt gemi olarak sergilenen Kartal istimbotunun hikayesini okuyabilir, ayrıca bu yıl 100'üncü yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna dair bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Bu sayıda, belediyemizin COVID-19 salgınına karşı mücadelede önemli hizmetleri ile hayata geçirdiği projelerden de haberdar olacaksınız. Herkese keyifli okumalar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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