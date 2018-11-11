Beşiktaş'ın Kazandığı Penaltı VAR Kararıyla İptal Edildi
Beşiktaş - Sivasspor maçında siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltı VAR izlemesinin ardından iptal edildi.
Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Video Yardımcı Hakem Sistemi karşılaşmaya damga vurdu.
73. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortaladığı ve Babel'in indirdiği topa hareketlenen Ljajic, Medjani'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR izlemesi yapıldı ve Quaresma'nın topla ilk buluşmasında ofsayt tespit edildi.
YORUMLAR