Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Üst üste mağlubiyetlerle girdapta boğuldu

Sergen Yalçın topu oyunculara attı

Ali DANAŞ - -

Pjanic, Batshuayi ve Teixeira gibi yıldızları transfer edip, Ghezzal ve Rosier'in bonservisini alan Beşiktaş, yerli piyasasının da gözde isimleri olarak lanse edilen Salih, Umut ve Kenan'ı da alarak sezon başında transfer şov yapmıştı.

Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda. Futbolcuların olduğu kadar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oldukça formsuz bir dönemden geçtiğine inanan taraftar sayısı hiç de az değil ve artık daha net kararlar ve daha etkili bir çözüm bekleniyor.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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