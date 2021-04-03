Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür