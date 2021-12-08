Beşiktaş'ın Kasımpaşa Hazırlıkları Sürüyor - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa Hazırlıkları Sürüyor

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

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