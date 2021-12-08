Beşiktaş'ın Kasımpaşa Hazırlıkları Sürüyor
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Dugout - Spor Haberleri
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