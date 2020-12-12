Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 4 oyuncuyu götürmeyecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı