Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik

12.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:15
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 4 oyuncuyu götürmeyecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
Beşiktaş'ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı
Beşiktaş 2 eksikle hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş 2 eksikle hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş 2 eksikle hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş 2 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akbağ Caner Cindoruk
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:15:51. #1.14#
title