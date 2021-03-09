Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesine girdi
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.
CIES'ten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal'dan Bukayo Saka yer aldı.
Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un ikinci, Monacolu Benoit Badiashile'in üçüncü olduğu listeye Ersin Destanoğlu 5. sıradan girdi.
Siyah-beyazlı kaleciden başka Türk oyuncunun bulunmadığı 25 kişilik listenin ilk 10 sırası şöyle:
1- Bukayo Saka (Arsenal)
2- Mason Greenwood (Manchester United)
3- Benoit Badiashile (Monaco)
4- Myron Boadu (AZ Alkmaar)
5- Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
6- Charles de Ketelaere (Club Brugge)
7- Jason Knight (Derby County)
8- Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)
9- Curtis Jones (Liverpool)
10- Michael Olise (Reading)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya