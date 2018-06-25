Beşiktaş'ın İstediği Michael Lang: Yakında Hangi Kulüpte Olacağımı Görürüz

Defansın sağına bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Lyon'dan Rafael ile birlikte yoğunlaştığı isim olan Basel'in savunmacısı Michael Lang, Mönchengladbach yolunda.

İsviçre basınının önde gelen gazetelerinden Blick, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı İsviçreli oyuncunun Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlandığını ve Mönchengladbach ile anlaştığını yazdı.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakan Basel'in de, Alman ekibi ile yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamak üzere olduğu kaydedildi.

LANG'DAN TRANSFER CEVABI: "YAKINDA GÖRÜRÜZ"

İsviçre Milli Takımı ile birlikte Rusya'da bulunan Lang da gazetecilerin transferle ilgili sorularını yanıtladı ancak detay vermekten kaçındı.

İsviçreli sağ bek, teklifler olduğunu belirtirken, "Evet, teklifler var. Transfer için beklemek lazım, bu yüzden kulüp ismi vermek doğru değil. Bu benim kulübüme saygısızlık olur. Önümüzdeki sezon hangi ligde olacağımı yakında görürüz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Basel'de 44 maçta 3951 dakika süre alan Lang, sağ bekte görev almasına rağmen 10 gol ve 7 asistlik performansıyla skora ciddi bir katkı vererek yıldızlaştı