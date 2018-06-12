Beşiktaş'ın İstediği Demba Ba, Çin'e Döndü

Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de tamamlayan ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Demba Ba, Çin'deki eski kulübü Shanghai Shenhua ile yıllık 8 milyon euroya anlaştı.

Geçtiğimizi sezonu Göztepe'de kiralık oynayarak tamamlayan, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu.

Göztepe'de gösterdiği performansla Beşiktaş'ın transfer hedefine yeniden giren Demba Ba, Çin'e geri döndü.

YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANACAK

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Kara Kartal, Eski golcüsü Demba Ba'yı transfer etmek istiyordu. Ancak Senegalli golcü tercihini eski kulübü Shanghai Shenhua'dan yana kullandı. Çin'e giderken uçakta yeni takımının formasıyla poz veren Demba Ba'nın, Shanghai Shenhua'dan yıllık 8 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.