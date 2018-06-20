Beşiktaş'ın İstediği Bruno Peres, Torino'nun Teklifini Reddetti

Beşiktaş, sağ bek mevkinde Gökhan Gönül'le rekabete girecek kaliteli bir isim için çalışmalarını sürdürürken, transfer listesindeki isimlerden Bruno Peres'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalya'da yayın yapan Tuttosport gazetesi; Roma forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Torino'dan gelen yıllık 1,5 milyon euroluk teklifi reddettiği belirtildi.

YILLIK ÜCRETİ BEĞENMEDİ

Geride kalan sezonda Roma'yla 18'i lig, 6'sı Şampiyonlar Ligi ve 1'i İtalya Kupası olmak üzere 25 maçta sahaya çıkan Brezilyalı futbolcunun, teklif edilen yıllık ücreti beğenmediği ifade edildi.

Torino'nun bonservis bedeli olarak da Roma'ya 7 milyon Euro önerdiği dile getirildi.

KARİYERİNE İTALYA DIŞINDA DEVAM EDEBİLİR

Alessandro Florenzi'nin arkasında ikinci seçenek olarak kalmak istemeyen ve Roma'dan ayrılmayı kafasına koyan Bruno Peres'in, daha fazla şans bulabilmek için kariyerine İtalya dışında devam edebileceği öne sürüldü.

2014 yılında Torino'dan 2 milyon Euro bedelle Torino'ya katılan Peres, 2 sezonun ardından 2016 yılında kiralık olarak Roma'ya geçmiş, 2017 yılında ise 12,5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.