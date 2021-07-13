Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
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Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi

Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İkinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi - Haberler Spor
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