Beşiktaş'ın ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Beşiktaş'ın ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu

Beşiktaş'ın ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu öncesi ilk etap hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 27 Temmuz Salı günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü ise aynı yerde ve saatte Hes Kablo Kayserispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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