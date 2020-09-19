Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu 11'e geri döndü Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler, düdük çalacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Milli futbolcu Dorukhan, kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak. Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. OĞUZHAN'IN OYNAMIYOR Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'unmaçta görev almaması bekleniyor. SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek. BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.