Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.

Annesinin cenazesi için gittiği Kamerun'dan dönen Vincent Aboubakar ise maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan Ghezzal kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemiyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

EVİNDE 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Ç. RİZESPOR: Gökhan Akkan, Morozyuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.