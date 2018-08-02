Beşiktaş'ın İlk 11'i Belli Oldu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
Carlos Miguel Taborda Xistra yöneteceği karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.
Siyah Beyazlıların B36 Torshavn maçı ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin
Beşiktaş Yedekler: Utku, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Love
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