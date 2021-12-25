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Beşiktaş'ın İdari ve Mali Genel Kurulu başladı

Beşiktaş'ın İdari ve Mali Genel Kurulu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda başladı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı'na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi'nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı. - İSTANBUL

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