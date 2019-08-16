Beşiktaş'ın hedefi 16'ncı şampiyonluk

16.08.2019 13:00

Beşiktaş, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas'ta start veriyor.

Yarın akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yaparken, Sarper Barış Saka dördüncü hakem olacak.

HEDEF 16'NCI ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK

2015-2016 ve 2106-2017 sezonlarında alınan iki şampiyonluktan sonra son iki sezonu 4'üncü ve 3'üncü bitiren siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerle gireceği ligde 16'ncı şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

Son iki sezonda Pepe, Babel, Negredo, Love, Talisca gibi yıldızların olduğu ve maliyeti 70-80 milyon Euro'ları bulan kadroların şampiyon olamaması ve artan borçlar yüzünden bu sezon daha mütevazı davranan Beşiktaş yönetimi, dar kadroya rağmen şampiyonluk inancını yüksek tutuyor.

ABDULLAH AVCI SEZONA SIKINTILARLA BAŞLIYOR

Hazırlık kampında Atiba, Roco, Burak ve Dorukhan'ın yanı sıra kaleci Karius'un da sakatlanması ve sezonun ilk haftalarında oynamayacak olmaları kadro açısından Abdullah Avcı'yı sıkıntıya sokan en önemli konu durumunda.

Takımda birçok oyuncunun yedeği bulunmasına rağmen Lens'in de cezalı olması nedeniyle Quaresma ve Tyler Boyd'un yedeği yok. Burak Yılmaz'ın yerine oynayacak olan Güven Yalçın'ın ise hazırlık maçlarında gol atmamasına rağmen geçen sezondan akıllarda kalan iyi performansına umut bağlanmış durumda.

Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic'li bir orta saha kurgusu düşünen tecrübeli teknik adamın planları, Dorukhan ve Ljajic'in sakatlanmasıyla hazırlık kampında sekteye uğramıştı. Ancak her iki oyuncunun da hazır hale gelmesi Abdullah Avcı'yı oldukça rahatlattı. Burada Medel'in de beklentinin üstünde oyanması Avcı'yı Oğuzhan-Medel arasında tercih yapmaya zorlayacak.

Teknik direktör Avcı'nın en rahat olduğu bölge ise 3 oyuncu ile takviye edilen defans bölgesi olacak. Avcı sağ bekte Gökhan Gönül-Douglas, stoperde Vida-Ruiz ve sol bekte Caner-Rebocho ile zengin bir seçeneğe sahip. Kaleci konusunda da Utku ve Ersin'e güvenen Avcı, Sivaspor karşısında iki genç yetenekten birine şans verecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK HAFTADA TAKIM RAPORU:

Defans: Kaleci Karius ve Roco sakat. Karius'un yerine Utku veya Ersin oynayacak. Utku bir adım önde görünüyor.

Geri dörtlünün Gökhan Gönül-Vida-Ruiz ve Rebocho'dan oluşması bekleniyor.

Defanstaki yedek futbolcular Douglas ve Caner Erkin. Abdullah Avcı'nın stoper jokeri ise yine Necip Uysal.

Orta saha: Atiba sakat, Ljajic ve Dorukhan sakatlıktan yeni çıktı.

Medel veya Oğuzhan geride Dorukhan önde orta ikiliyi oluştururken, 10 numarada Ljajic'in oynaması bekleniyor.

Orta sahadaki yedekler Muhayer ile Medel-Oğuzhan'dan biri olacak.

Hücum hattı: Burak Yılmaz sakat, Lens cezalı. Burak'ın yerine Güven Yalçın oynayacak, yedeği ise Umut Nayır.

Kanatlarda Tyler Boyd ve Quaresma dışındaki tek seçenek Orkan Çınar.

Beşiktaş'ın D.G.Sivasspor karşısına çıkartacağı muhtemel on bir ise Utku-Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rebocho-Medel-Oğuzhan-Tyler Boyd-Ljajic-Quaresma-Güven Yalçın şeklinde.

HÜCUM BÖLGESİNE TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar şu ana kadar 4 futbolcu transfer ederken bu dört futbolcunun 3'ü defans, biri hücum futbolcusu.

Abdullah Avcı'nın öncelik tanıdığı bölgeler olan sol stoper, sol bek ve sağ bek transferlerine rağmen tek hücum takviyesi Tyler Boyd ile yapıldı. Hücum bölgesi transferlerini en sona bırakan yönetim kadroda hiç olmayan sol açık için Yannick Bolasie, Mohamed Elyounoussi ve Yevhen Konoplyanka gibi isimler ile temas halinde ve kısa sürede bir sol açık transferinin sonuçlandırılması bekleniyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla hızlanan santrfor arayışları da devam ediyor ve adı geçen futbolcular Szalai, Babacar ve gelmesi düşük bir ihtimal olsa da Aboubakar.

Kaynak: DHA

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