Beşiktaş'ın gündemi çok yoğun

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Birbirinin kopyası mağlubiyetler

Öne geçemiyor ve sürekli gol yiyor

Ali DANAŞ - -

Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon adeta kabus dolu günler geçiriyor.

Bugün başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek olan Sergen Yalçın'ın istifa mı edeceği, alacaklarına karşılık görevine son mu verileceği ya da devam kararının mı çıkacağı toplantı tüm camia ve spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.