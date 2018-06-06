Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı
Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki bonservisi elinde olan golcü Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Facundo Ferreyra'yı Portekiz'e getirdi. Portekiz basınındaki bilgilere göre, 27 yaşındaki golcü, yıllık 4 milyon euro kazanacak.
Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.
YORUMLAR (3)
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Böyle bir futbolcuyu kaçırdınız abobuyu da gomezi de tutamadınız hala 33 34 yaşında gignacı filan duyuyoruz 1990 dan önce doğmuş futbolcu almayın çok büyük yıldız degilse şuanda en iyi tercih babacar ya da bas dost olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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ama come to beşiktaş come on heyy come diyim bakmiiiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Benfica kaptilsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır