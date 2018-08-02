Beşiktaş'ın Gözden Çıkardığı Alvaro Negredo, Rayo Vallecano İle Görüşüyor

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Alvaro Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.

GÖRÜŞMELERE İZİN VERİLDİ

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiği ortaya çıktı.

Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 18 kişilik kadroda olmasına karşın süre almayan Negredo, bugün ise 18 kişilik kadroda yer almadı. İlk maçın kadrosunda olan Orkan Çınar da bu mücadelede kadroya olmayan bir diğer isim oldu.