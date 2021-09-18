Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a evinde 2-1 kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. 5 golün olduğu nefes kesen Antalyaspor, Beşiktaş mücadelesi ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Beşiktaş'ın gollerini kimler attı? Beşiktaş'ta sakatlananlar kimler? Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?" sorularını araştırmaktadır. Antalyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk yarısını 2-0 Antalyaspor'un önde götürdüğü Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesi 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Antalyaspor deplasmanında Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, 65. dakikada Michy Batshuayi ve 76. dakikada Rachid Ghezzal attı. Ev sahibi Antalyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Haji Wright ve 45+1'de Veysel Sarı kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLANANLAR KİMLER?

Beşiktaş'ta daha önce sakatlıkları bulunan ve Antalya'ya götürülmeyen Vida, Alex Teixeira, Umut Meraş, Welinton ve N'Koudou'nun yanına bu maçta sakatlanarak zorunlu değişiklikle oyundan çıkan Mehmet Topal ve Necip Uysal'da eklendi. Bu futbolcular hakkındaki son durum ve ne kadar süre ile oynayacakları gibi detaylar yarın yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

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