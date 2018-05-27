Beşiktaş'ın Golcüsü Vagner Love, Brezilya Yolunda

Beşiktaş'a ara transferde Aytemiz Alanyaspor'dan gelen ancak büyük beklentilere yanıt veremediği için teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Vagner Love ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor.

Siyah-beyazlı kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcü oyuncunun, Flamengo'dan aldığı cazip teklifi kabul ettiği öğrenildi.

EN AZ 1,5 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Eşyalarını toplayan Vagner Love'un kısa süre içinde Flamengo ile kontrat imzalayacağı iddia edildi. Brezilya ekibinin, Beşiktaş'a 1,5-2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği de aktarıldı.

Bu arada Brezilya'nın bir başka köklü ekibi Corinthians'ın da Vagner Love ile ciddi olarak ilgilendiği ve transfer için zemin aradığı savunuldu.