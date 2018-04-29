Beşiktaş'ın Golcüsü Vagner Love Brezilya'ya Dönmek İstiyor

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki golcüsü Vagner Love, verdiği röportajda siyah-beyazlı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Eski takımı Corinthians'ta yeniden forma giymek istediğini söyleyen Love, şu ifadeleri kullandı:

"ŞU AN GİTMEK İSTİYORUM"

Eğer Brezilya'ya dönersem, bunun şu an gerçekleşmesini istiyorum. Çok fazla beklemek istemiyorum çünkü yüksek seviyede oynamalıyım tıpkı eskiden Corinthians'ta olduğu gibi.

"BÜYÜK BİR GURURLA GİDECEĞİM"

Bu benim hayatımın ve kariyerimin en önemli aşamasıydı. Yeniden Corinthians forması giymek istiyorum. Ancak her şeyi doğal akışına bıraktım. Eğer oraya gidersem büyük bir gururla gideceğim.