Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun'dan döndü
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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun'dan döndü

05.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:00
Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun'dan döndü

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesi için gittiği ülkesi Kamerun'dan döndü.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesi için gittiği ülkesi Kamerun'dan döndü.

Bir süre önce annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Aboubakar'ın üzgün olduğu gözlendi.

Kamerunlu futbolcu, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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