Beşiktaş'ın gerede tesisleri açıldı

03.09.2019 16:30

BEŞİKTAŞ'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde kurduğu tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önümüzdeki sezon kampı Gerede'de bulunan tesislerde yapacaklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Hem buradan yıldız sporcuları çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını Gerede'de, Bolu'da, ülkemizde hep birlikte misafir edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde kiraladığı ve bir süredir yenileme çalışmaları süren otel ve futbol sahaları hazır hale geldi. Esentepe mevkiinde bulunan doğa ile iç içe otel ve futbol sahalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda taraftar, yönetici ve protokol üyeleri katıldı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAZ KAMPI GEREDE'DE

Açılış öncesi bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz kamplarında yurtdışına döviz gönderme işini çözmeleri gerektiğini belirterek, "Bu bölgeler bu iş için en güzel bölgeler. Dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Kış kampları hep beraber gayet güzel Antalya'da çözülüyor. Orada bine yakın takım kamp yapıyor. Dünyanın her tarafından geliyorlar ama kış kamplarını olduğu gibi, yaz kamplarını da artık burada yapmak, hem ülkemiz hem bölgemiz, hem de tanıtım açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Başkan Orman önümüzdeki yıl kampın Bolu Gerede'de gerçekleştirmek istediklerini açıklayarak, "Önümüzdeki sezon Abdullah hocam da burada inşallah kampımızı burada yapacağız. Bir tek basketbol, futbol takımlarımız değil, bütün takımlarımız buraya gelecektir" diye konuştu.

KASAPOĞLU: "SPORDA BAŞARIYI TAÇLANDIRARAK GÖTÜRECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı konuşmada, "Ülke olarak son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, kararlılığıyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik. Devrim niteliğinde pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem, sporcuya verdiği önem büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Stadyumlarımızla, kalitesiyle, modernliğiyle, salonlarımızla, havuzlarımızla, açık ve kapalı kortlarımızla ülkemiz tesis açısından dört dörtlük tesis envanterine sahip. İnşallah bundan sonraki süreçte de tesislerimizi insanlarımızla daha çok doldurarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, spor yapan bir toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle süreci de sporda başarıyı taçlandırarak götüreceğiz. Gerek kulüplerimize, gerek federasyonlarımıza ve gerekse burada bizim en önemli iş ortağımız olan yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü düşünüyorum." dedi.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Spor turizmine çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu da son aylarda 11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde spor turizmini kalkınma planına dahil ettik ve bu vesileyle de gerek kış turizmiyle ilgili, futbolla alakalı gerek diğer branşlarla ilgili olmak üzere Gerede ve bu bölge olsun hakikaten çok ciddi zenginliklere sahip. Bizler de yerel yönetimlerle, kulüplerle, federasyonlarla el ele vereceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hem buradan yıldız sporcuları çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını Gerede'de, Bolu'da, ülkemizde hep birlikte misafir edeceğiz. Hem misafirliğimizle, hem onlara sağlayacağımız kaliteli tesislerle hizmet edeceğiz ve gerek ülkemizin yarınları adına, gerek insanlığın geleceği adına katma değer üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Fikret Orman ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra futbol sahaları gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konuşmalar

-Açılıştan görüntüler

-Sahaların gezilmesi

-Detaylar

Kaynak: DHA