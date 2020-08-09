HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından yeni sezon yorumu

Ersin Destanoğlu: Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırız"Herkesin desteğini bekliyoruz"Sergen Yalçın'dan 'Ersin'e güvenmiyorum' şakasıRıdvan Yılmaz: Hedefimiz şampiyonluk"Beşiktaş camiası her zaman kulübüne sahip çıkar"Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / - Beşiktaş'ın genç...

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından yeni sezon yorumu
09.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:21

Ersin Destanoğlu: Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırız

"Herkesin desteğini bekliyoruz"

Sergen Yalçın'dan 'Ersin'e güvenmiyorum' şakası

Rıdvan Yılmaz: Hedefimiz şampiyonluk "Beşiktaş camiası her zaman kulübüne sahip çıkar"

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı ekibin yardım gecesi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Herkesin desteklerini beklediklerini dile getiren Ersin Destanoğlu, "Beşiktaş için önemli bir gece. Herkesin desteğini bekliyoruz. Böyle bir kampanyada herkesin yanımızda olmasını istiyoruz" dedi."UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİR VE KUPALARI KALDIRIRIZ"Kendisine güvendiği için teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden genç file bekçisi, "Hocama teşekkür ediyorum, bana şans verdi. O güvenmeye devam ettikçe ben de sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi ile sezonu açıyoruz. Yarın da ilk antrenmanımızı yapacağız. Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırız" ifadelerini kullandı.SERGEN YALÇIN: HİÇ GÜVENMİYORUM (GÜLEREK)"Sergen hoca sana çok güveniyor, senin yerine geçecek değil de, seninle rekabet edecek tecrübeli bir kaleci alınmasını istiyor, neler düşünüyorsun" sorusu yönetilirken arkadan geçen Sergen Yalçın, gülerek "Hiç güvenmiyorum" dedi ve genç file bekçisine takıldı.RIDVAN YILMAZ: BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN KULÜBÜNE SAHİP ÇIKAR"Beşiktaş'ın daha iyi, daha güzel günlere ulaşması için buradayız" diyen Rıdvan Yılmaz, "Beşiktaş taraftarı, camiası her zaman kulübüne sahip çıkan bir camiadır. Onun için bugün toplandık. Bugün bütün Beşiktaşlıların, taraftarların, camianın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen genç sol bek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yeni sezonda hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İnşallah bu sezona iyi hazırlanıp, kampı iyi geçirip zaten 26, 27'sinde maçımız var. Orada iyi bir sonuç alıp, devamını getirmek istiyoruz. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı Magazin
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Gupse Özay Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın genç yıldızlarından yeni sezon yorumu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 23:23:17. #1.15#
title