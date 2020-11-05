Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kuruluna itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Georges-Kevin N'Koudou, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah,

Hücum: Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay