Beşiktaş'ın Galibiyeti Avrupa Basınında Büyük Yankı Buldu

Record: "Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi"



UEFA.com: "Beşiktaş Porto'nun yenilmezlik serisine son verdi"



L'Equipe "Beşiktaş Porto'yu domine etti"



Sercan SAPANATAN, İstanbul-



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenmesinin ardından Portekiz basını maçı manşetlere taşıdı. Beşiktaş'ın etkili ve akıllı bir futbol ile Porto'yu yendiği belirten Portekizliler, Cenk Tosun'u ise maçın adamı seçtiler.



Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Record, Beşiktaş'ın Porto deplasmanında aldığı galibiyetin ardından "Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi. Ejderha yetersiz kaldı ve teslim oldu." manşetini attı. Porto'nun, Beşiktaş karşısında özellikle hücümda çok kötü ve yetersiz bir performans gösterdiğini yazan gazete, Porto'nun ilk yenilgisini ağır bir sonuçla aldığını belirtti.



Bir diğer Portekiz spor gazetesi Abola'da Beşiktaş'ın 3-1'lik Porto galibiyetini manşetine taşıdı. Abola "Porto için acı son" manşetini attığı haberinde Portolu teknik adam Sérgio Conceiçao'nun "Mağlubiyetin sorumlusu benim" açıkmalasını okuyucularına iletti.



Ojogo gazetesi ise "Porto, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı"manşetini attı. Beşiktaş'ın, Porto'yu yenen ilk Türk takımı olduğunu yazan gazete Porto'nun Beşiktaş hücümlarına karşı çok isteksiz kaldığını yazdı.



UEFA'da Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından "Beşiktaş Porto'nun yenilmezlik serisine son verdi" manşetini attı. Porto'nun daha önce oynadığı 8 maçta Türk takımlarına kaybetmediği ancak Beşiktaş'ın bu durumu sonlandırdığını belirtti.



Fransızların ünlü gazetesi Lequipe'de manşetine taşıdığı haberde "Beşiktaş Porto'yu domine etti" diye yazdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (DÜNDEN ARŞİV)



-Porto-Beşiktaş maç sonu açıklamalar, futbolcular ve hocaların konuşmaları



-Maçtan fotoğraflar



-Beşiktaşlı taraftarın maç sonu kutlamaları