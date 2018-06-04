Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
Porto forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, yakın arkadaşının Kamerun'da öldürülmesinin ardından büyük şok yaşadı.
Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'dan aldığı haber ile sarsıldı. Aboubakar'ın yakın bir arkadaşının Kamerun'un Garoua şehrinde öldürüldüğü belirtildi.
ANNESİ DE AYNI YERDE YAŞIYOR
Aboubakar'ın yakın arkadaşının silahla öldürüldüğü açıklanırken aynı apartmandaa yıldız futbolcunun annesinin de yaşadığı kaydedildi.
ÜLKESİNE GİDİYOR
Kamerun basınının haberine göre büyük bir üzüntü ve korku yaşayan Aboubakar'ın gelecek hafa ülkesi Kamerun'u ziyaret edeceği açıklandı.
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