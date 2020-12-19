Beşiktaş'ın Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu

19.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:13
Beşiktaş'ın Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almadı. Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan siyah-beyazlı ekipte, Utku Yuvakuran da kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Emre Bilgin, Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Kouodu, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:15:55. #1.15#
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