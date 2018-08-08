Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Battal Durusel Vefat Etti
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel 73 yaşında vefat etti.
Eski Milli Basketbolcu ve Beşiktaş'ın efsane Kaptanı Battal Durusel 73 yaşında hayatını kaybetti.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yer alan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
"İLK ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLMUŞTU"
Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
YORUMLAR (4)
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allah rahme eylesin. eski futbolcular gibi ahlaklısı yetişmiyor artık.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırADANALI: tamam ulan uzatma sporcu yazacaktık. ne fark eder ahlaklı yetişmiyor sonuçta. hepsi soytarı gibi. sen içeriğe bak1 Yayından Kaldır9 KÖY : Besketbolcu ölen.adam gibi oku1 Yayından Kaldır
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BATTAL AĞBİMİZE GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUM. GÜLEN YÜZLÜ KAPTAN. NUR İÇİNDE YATCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır