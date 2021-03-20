Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı

20.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:21
Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Hafta boyunca takımla çalışan Cenk Tosun kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Beşiktaş, derbi maçın kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçmesine karşın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında riske edilmeyen Cenk Tosun, derbi kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı süren ve takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre'nin yanı sıra genç oyuncular Serdar Saatçı ve Bilal Ceylan ise Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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