Beşiktaş'ın, Denetimli Oyuncu Sayısı Artıyor

Kadrosunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça çıkmış oyuncuları bulunduran Beşiktaş son olarak Pepe'yi de renklerine bağlayarak tecrübeli oyuncu sayısını artırdı.

Beşiktaş'ın, Denetimli Oyuncu Sayısı Artıyor

Kadrosunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça çıkmış oyuncuları bulunduran Beşiktaş son olarak Pepe'yi de renklerine bağlayarak tecrübeli oyuncu sayısını artırdı.

Kaynak: Dunya.com