Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem bulguları saptanan Tyler Boyd, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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