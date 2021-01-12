Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan