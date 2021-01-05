Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

05.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:14
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün takıma dahil olan Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal de kamp kadrosunda yer aldı.

Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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