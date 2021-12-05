Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, yarın Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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