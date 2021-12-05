Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, yarın Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

'Pes' dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

"Pes" dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

 Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak

Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak

 Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

Küllenen aşk! Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title